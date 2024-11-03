«Фиорентина» близка к лидерству после победы над «Торино»

В 11-м туре Серии А «Торино» принимал «Фиорентину», рвущуюся на лидирующие позиции.
В более-менее равной борьбе открыли счет гости, когда Лука Раньери на 42-й минуте вывел на голевой удар Мойзе Кина - 0:1.
После перерыва Маркус Педерсен сотряс штангу своим ударом. Через пять минут в каркас попал Роландо Мандрагора со штрафного ударом мимо стенки.
«Фиалки» делят второе место с «Аталантой», соперник - в середине таблицы.
Протокол игры
|42'Кин Мойзе (0:1)
Милинкович-Савич Ваня•Валюкевич Себастьян•Марипан Гильермо•Коко Сауль•Педерсен Маркус II•Тамез Адриен64' (Илич Иван (64'• 67'Линетти Кароль78') •Риччи Самуэле 74'78' (Карамо Янн (78') •Влашич Никола•Соса Борна64' (Лазаро Валентино (64') •Адамс Че17' (Нжие Альё (17') •Санабрия Антонио
Де Хеа Давид•Додо Домилсон•Комуццо Пьетро•Раньери Лука•Госенс Робин•Ричардсон Амир63' (Куаме Кристиан (63') •Бове Эдоардо• 90'Кольпани Андреа63' (Иконе Жонатан (63') •Бельтран Лукас75' (Мандрагора Роландо (75') •Соттиль Риккардо63' (Адли Ясин (63') •Кин Мойзе85' (Бираги Кристиано (85')
03 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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