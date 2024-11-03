«Фиорентина» близка к лидерству после победы над «Торино»

В 11-м туре Серии А «Торино» принимал «Фиорентину», рвущуюся на лидирующие позиции.

В более-менее равной борьбе открыли счет гости, когда Лука Раньери на 42-й минуте вывел на голевой удар Мойзе Кина - 0:1.

После перерыва Маркус Педерсен сотряс штангу своим ударом. Через пять минут в каркас попал Роландо Мандрагора со штрафного ударом мимо стенки.

«Фиалки» делят второе место с «Аталантой», соперник - в середине таблицы.