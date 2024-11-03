Лукман – о 14-м месте в голосовании за «Золотой мяч»: «Футбол – командная игра»

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман, отметившийся дублем в ворота «Наполи» (3:0), высказался об итогах матча.

«Отличное выступление в исполнении нашей команды, мы счастливы, отставание от лидера составляет три очка – это повод для гордости.

14-е место в голосовании за «Золотой мяч»? Индивидуальные достижения – это часть индустрии, но футбол – это командная игра, партнеры мне помогают. Я продолжаю упорно работать и стараться принести пользу клубу», - цитирует Лукмана DAZN.

В последнее время в СМИ регулярно появляется информация об интересе к нигерийцу со стороны европейских топ-клубов.