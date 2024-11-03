Гасперини: «Мы сильны»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами после победы над «Наполи» (3:0).

«Мы знаем, что сильны и не собираемся этого отрицать. Очевидно, что такие игры являются проверкой самих себя, нам противостоял лидер чемпионата, мы показали выдающуюся игру. Конечно, наша команда стала лучше по сравнению с прошлым сезоном, победа в Лиге Европы дала очень многое с точки зрения уверенности в себе. Отдельно хотелось бы отметить игроков, выходящих на поле со скамейки запасных, они очень усиливают нас», - цитирует Гасперини DAZN.

После сегодняшней победы «Аталанта» поднялась на вторую строчку в Серии А.