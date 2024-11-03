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Конте – о разгромном поражении от «Аталанты»: «Мы сыграли нормально»

03 Ноября 2024 • 17:39 Комментировать
Наполи
0:3
Аталанта

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении от «Аталанты» (0:3).

«Если честно, то мне кажется, что мы выступили нормально. Конечно, несколько эпизодов сыграли решающую роль, мы могли добиться большего, но мне не в чем обвинить своих футболистов, отношение к делу было правильным.

Если посмотреть на статистику, то цифры равные. Нам нужно с достоинством переносить такие результаты, это часть процесса. Нельзя забывать, что «Аталанта» по итогам прошлого сезона попала в Лигу чемпионов, а мы закончили десятыми.  Думаю, что сейчас «Аталанта» сильнее нас, я говорил это и на пресс-конференции перед матчем», - цитирует Конте DAZN.

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