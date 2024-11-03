«Аталанта» вышла на второе место, устроив разгром лидирующему «Наполи»

В центральном матче 11-го тура Серии А «Наполи» принимал «Аталанту» и неожиданно с треском проиграл.

Уже на 10-й минуте Мартен де Рон перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и сделал сразу заброс верхом на Шарля де Кетеларе, тот скинул мяч налево, откуда Адемола Лукман с девяти метров точно пробил в ближний угол - 0:1. В ответ Скотт Мактоминай с 18 метров пробил в правую штангу. На 31-й минуте Лукман слева получил пас от де Кетеларе и с 23 метров хлёстко пробил в правый угол, а мяч от перчаток вратаря влетел в сетку - 0:2. Де Кетеларе справа сделал мягкий заброс на Марио Пашалича, который головой пробил рядом с левой штангой.

Вторая половина была более спокойной с полумоментами, но и там был забит гол. На 90-й минуте Рауль Белланова справа исполнил перевод на Матео Ретеги, который в касание с 20 метров низом точно пробил в правый угол ворот - 0:3.

«Наполи» остается лидером, «Аталанта» вторая с отставанием в три очка.