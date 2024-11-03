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«Аталанта» вышла на второе место, устроив разгром лидирующему «Наполи»

03 Ноября 2024 • 16:28 Комментировать (1)
Наполи
0:3
Аталанта

В центральном матче 11-го тура Серии А «Наполи» принимал «Аталанту» и неожиданно с треском проиграл.

Уже на 10-й минуте Мартен де Рон перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и сделал сразу заброс верхом на Шарля де Кетеларе, тот скинул мяч налево, откуда Адемола Лукман с девяти метров точно пробил в ближний угол - 0:1. В ответ Скотт Мактоминай с 18 метров пробил в правую штангу. На 31-й минуте Лукман слева получил пас от де Кетеларе и с 23 метров хлёстко пробил в правый угол, а мяч от перчаток вратаря влетел в сетку - 0:2. Де Кетеларе справа сделал мягкий заброс на Марио Пашалича, который головой пробил рядом с левой штангой.

Вторая половина была более спокойной с полумоментами, но и там был забит гол. На 90-й минуте Рауль Белланова справа исполнил перевод на Матео Ретеги, который в касание с 20 метров низом точно пробил в правый угол ворот - 0:3.

«Наполи» остается лидером, «Аталанта» вторая с отставанием в три очка.

Протокол игры  
Наполи0:3Аталанта
  10'Лукман Адемола (0:1)
  31'Лукман Адемола (0:2)
  90'Ретеги Матео (0:3)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирБуонджорно АлессандроОливера Матиас 76' (Симеоне Джованни ( 76') Замбо-Ангисса Андре-ФранкГилмор Билли 62' (Распадори Джакомо ( 62') Мактоминай СкоттПолитано Маттео 62' (Нгонж Сириль ( 62') Лукаку Ромелу 76' (Спинаццола Леонардо ( 76') Кварацхелия Хвича 71' (Нерес Давид ( 71')
Запасные: Контини НикитаМарин РафаЖуан ЖезусДзербин АлессиоКаприле ЭлияМаццокки Паскуале  90'
Карнесекки МаркоДжимсити Берат  90'Хин ИсакКолашинац Сеад  65' 71' (Коссуну Одилон ( 71') Дзаппакоста Давиде 82' (Белланова Рауль ( 82') Руджери МаттеоДе Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио 82' (Брешианини Марко ( 82') Де Кетеларе Шарль 76' (Самарджич Лазар ( 76') Лукман Адемола 76' (Ретеги Матео ( 76'  90')
Запасные: Сулемана ИбрахимТолой РафаэлПатрисиу РуйКуадрадо ХуанГодфри БенПалестра МаркоРосси ФранческоДзаньоло Николо
03 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру,
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Juventissimo
03 Ноября 2024 в 16:35
Нормально проехались бергамаски...
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