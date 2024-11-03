Спортивный директор «Наполи» высказался о контракте Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна ответил на вопрос о контракте полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Мы сделали предложение о продлении контракта в июле, диалог продолжается. Конечно, хотелось бы закрыть этот вопрос как можно быстрее и сосредоточиться на сезоне, чтобы Хвича был сфокусирован только на футболе.

Если в ближайшее время ситуация не решится, то заморозим её до конца сезона, а дальше будем принимать решение», - цитирует Манну DAZN.

Контракт 23-летнего полузащитника сборной Грузии с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.