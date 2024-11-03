​Рейндерс: «Непростой матч»

В итальянском чемпионате прошли матчи одиннадцатого тура, «Милан» съездил в Монцу и победил там с минимальным счётом благодаря голу Тиджани Рейндерса. После игры автор гола прокомментировал свои мысли касательно прошедшего матча

- «Монца» играла в персональную опеку, один в один, и это был непростой матч. Но это важная победа. Мне немного повезло с голом - я оказался в нужное время в нужном месте. Мы добыли три очка и надо продолжать в том же духе, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Кальяри», это будет девятого ноября.