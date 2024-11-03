​Неста недоволен судейством

В итальянском чемпионате прошли матчи одиннадцатого тура, «Милан» съездил в Монцу и победил там с минимальным счётом благодаря голу Тиджани Рейндерса. Однако после матча наставник «Монцы», бывший игрок «Милана» Алессандро Неста, явно выразил свое недовольство судейством. По его мнению именно этот фактор и привёл к поражению его команды.

- Этот регламент уничтожает футбол. Мы забили, а гол отменили. Тем не менее, я горжусь двумя последними матчами, мы отлично играли и против «Аталанты», и против «Милана». Я считаю, что итальянский футбол должен вернуться к прежней манере судейства, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.