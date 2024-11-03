«Наполи» – «Аталанта»: Возможные стартовые составы на центральный матч тура Серии А

В одиннадцатом туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Аталанту». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы команд в этом матче.

«Наполи»: Мерет (вр), Оливера, Буонджорно, Ррахмани, ди Лоренцо, Мактоминай, Гилмор, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Лукаку, Политано.

«Аталанта»: Карнесекки (вр), Руджери, Колашинац, Хин, Джимсити, Белланова, Эдерсон, де Рон, Лукман, де Кетеларе, Ретеги.

У «Наполи» травмированы Леонардо Спинаццолла и Станислав Лоботка, у «Аталанты» – Джанлука Скамакка, Джорджио Скальвини, Одилон Коссуну и Марко Брешианини.

В предыдущем туре Серии А «Наполи» выиграл у «Милана», а «Аталанта» – у «Монцы» (2:0 и 2:0). Неаполитанцы лидируют в турнирной таблице, бергамаски отстают на шесть очков.

Матч «Наполи» – «Аталанта» пройдёт сегодня, 3 ноября, на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи – в 14:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов