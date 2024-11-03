Фонсека оценил игру «Милана» в матче с «Монцей»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подвёл итоги матча против «Монцы» (1:0).

Гостевую победу «россонери» принёс гол Тиджани Рейндерса, забитый на 43-й минуте.

«Для меня огромное значение имеет каждый матч, и я не считаю, что предстоящая игра с «Реалом» важнее сегодняшней. Мы были обязаны побеждать, но играть здесь всегда непросто. «Милан» проиграл на этом стадионе в прошлом сезоне, а сегодня мы смогли победить и хорошо выступили.

Я был обеспокоен в первом тайме, поскольку команда действовала недостаточно агрессивно, часто проигрывала дуэли, но во втором тайме я не припомню моментов у «Монцы». В перерыве мы внесли коррективы, после чего игра ощутимо поменялась», – цитирует Football Italia Фонсеку.