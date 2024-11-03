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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Интер» могут подписать игрока сборной Италии всего за 12 млн евро

03 Ноября 2024 • 01:07 Комментировать
Монца
...
Лацио
10.11 20:00

В контракте полузащитника «Монцы» Даниэля Мальдини прописана невысокая сумма отступных.

Сын легендарного экс-защитника «Милана» недавно дебютировал за сборную Италии. Как уже сообщалось, интерес к 23-летнему футболисту проявляют миланский «Интер» и «Ювентус». По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, приобрести Мальдини можно всего за 12 млн евро – такова сумма отступных для клубов Серии А, прописанная в его договоре с «Монцей».

В активе Даниэля Мальдини один забитый гол и одна результативная передача в десяти матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. Атакующий хавбек выступал за «Монцу» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, а летом был выкуплен у «Милана».

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