«Милан» отбил атаки «Монцы» и победил

В матче 11-го тура Серии А аутсайдер «Монца» играла против застрявшего в середине таблицы «Милана».

Уже на первых минутах Милан Джурич в штрафной отыграл под удар Дани Моте, который стрельнул в левый верхний угол, но гол отменяется из-за фола в нападении. Хозяева поля выглядели гораздо лучше в первом тайме. Даниэль Мальдини из-за штрафной метил в дальний угол, с трудом вратарь справился. Педру Перейра после кросса с левого фланга бил головой в левую часть ворот, и здесь парировано не без проблем. На 43-й минуте гости контратаковали, Кристиан Пулишич после прорыва сыграл на Альваро Морату, который головой пробил в соперника, а Тиджани Рейндерс легко добавил мяч в сетку - 0:1.

После перерыва Рейндерс вывел на суперпозицию Рафаэла Леау, но тот не попал в правый угол. Тео Эрнандес слева рванул к воротам и целился в ближнюю часть со средней дистанции, голкипер отразил.

«Милан» с 17 очками и игрой в запасе рванул на седьмое место, соперник же делит второе место с конца.