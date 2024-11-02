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Кефрен Тюрам: «Погда является моим кумиром»

02 Ноября 2024 • 23:23 Комментировать
Удинезе
0:2
Ювентус

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам прокомментировал гостевую победу над «Удинезе» (2:0).

«Мы показали, что являемся прекрасной командой, вы можете в этом убедиться, если посмотрите первый тайм сегодняшнего матча.

Гол записали не на меня? Это не имеет особого значения, самое главное, что мы победили. Я праздновал как Погба, это мой любимый футболист, стараюсь подражать ему», - цитирует Тюрама DAZN.

23-летний француз сыграл 11 матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне и отметился двумя голевыми передачами. Контракт Тюрама с клубом рассчитан до лета 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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