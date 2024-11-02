Мотта прокомментировал победу над «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о гостевой победе над «Удинезе» (2:0).

«Это была отличная победа, мы здорово выступили. Думаю, что в первом тайме мы могли добиться большего, у нас получалось неплохо конструировать атаки.

Во втором тайме «Удинезе» перестроился и играл здорово, они хорошо действовали в обороне и контратаковали, но считаю, что мы заслужили победу по итогам сегодняшнего матча», - цитирует Мотту DAZN.

Сегодняшняя победа позволила «Ювентусу» подняться на промежуточное третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от «Наполи», имеющего одну игру в запасе, составляет четыре очка.