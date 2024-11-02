Фонсека: «У меня нет конфликта с Леау»

Наставник «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал решение оставить вингера Рафала Леау на скамейке запасных в четвертом матче подряд.

«Это мой выбор, никакого конфликта нет. Не хочу вдаваться в подробности. Считаю, что я выбрал правильный состав на игру с «Монцей», учитывая, что на следующей неделе у нас матч с мадридским «Реалом», - приводит слова Фонсеки журналист Фабрицио Романо.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Милан» занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе четыре победы в девяти матчах.