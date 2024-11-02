Голы в первом тайме позволили «Ювентусу» переиграть «Удинезе»

В 11-м туре Серии А «Ювентус» гостил у хорошо стартовавшего «Удинезе».

«Старая синьора» повела на 20-й минуте. Кефрен Тюрам у левого угла штрафной обыграл противника и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч попал в спину упавшему голкиперу и оказался в сетке - 0:1. Мгновенный ответ Кинана Дэвиса справа, удар в ближний угол парирован. На 37-й минуте с левого края штрафной Кенан Йылдыз стрельнул в дальнюю штангу, а Николо Савона добил - 0:2.

После перерыва Дэвис отправил мяч в сетку ворот гостей, но после того, как толкнул оппонента на голкипера, гол не засчитан. Душан Влахович подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, кипер справился, угловой. После подачи с левого фланга Лоренцо Лукка головой пробил в перекладину.

Победа 2:0 позволила «Ювентусу» догнать «Интер» на втором месте, соперник - седьмой.