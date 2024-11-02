Доннарумма похвалил Спаллетти

Вот уже более года как сборную Италии возглавляет Лучано Спаллетти, минувшим летом команда провалила чемпионат Европы, однако после этого оправилась и выдала несколько хороших результатов в сентябре и октябре. Своим мнением о Спаллетти поделился основной вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма

- Спаллетти молодец, он хорошо понимает футбол, он хорошо понимает мать и мне очень нравится работать с ним. Я считаю, что он идеальный тренер для нашей сборной и для её дальнейшего роста, - заявил Доннарумма.

Напомним, что ранее Спаллетти успел поработать в том числе и в питерском «Зените».