«Болонья» успела наказать «Лечче» за пассивность

В 11-м туре Серии А набирающая ход «Болонья» долго безуспешно пыталась вскрыть оборону «Лечче», который и не собирался атаковать.

Ремо Фройлер стал автором первого момента - оказался в свободной зоне с мячом и не попал в рамку. На 45-й минуте Сантьяго Кастро головой расстреливал ворота, но здесь голкипер выручил. А вот на 85-й минуте «Болонья» добилась своего - Хуан Миранда точно навесил, и Риккардо Орсолини головой практически в упор направил мяч в сетку - 1:0.

«Болонья» после второй победы подряд рванула на восьмое место, соперник делит предпоследнюю строчку.