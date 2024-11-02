«Болонья» успела наказать «Лечче» за пассивность

В 11-м туре Серии А набирающая ход «Болонья» долго безуспешно пыталась вскрыть оборону «Лечче», который и не собирался атаковать.
Ремо Фройлер стал автором первого момента - оказался в свободной зоне с мячом и не попал в рамку. На 45-й минуте Сантьяго Кастро головой расстреливал ворота, но здесь голкипер выручил. А вот на 85-й минуте «Болонья» добилась своего - Хуан Миранда точно навесил, и Риккардо Орсолини головой практически в упор направил мяч в сетку - 1:0.
«Болонья» после второй победы подряд рванула на восьмое место, соперник делит предпоследнюю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Орсолини Риккардо85'
Равалья Федерико•Де Сильвестри Лоренцо82' (Пош Штефан (82') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Миранда Хуан•Фройлер Ремо82' (Фергюсон Льюис (82') •Моро Никола57' (Урбаньски Кацпер (57') • 66'Орсолини Риккардо•Одгор Йенс57' (Даллинга Тийс (57') •Ндой Дан• 73'Кастро Сантьяго69' (Фаббьян Джованни (69')
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик56' (Пельмар Анди (56') • 71'Гаспар Киалонга• 86'Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Пьеротти Сантьяго•Доргу Патрик87' (Сансоне Никола (87') •Рамадани Юльбер87' (Ребич Анте (87') •Рафья Хамза76' (Пьерре Бальтазар (76') •Банда Ламек57' (Кулибали Лассана (57') •Крстович Никола
02 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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