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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано назвал двух форвардов, которых считает сильнее Влаховича

02 Ноября 2024 • 16:46 Комментировать

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано назвал двух нападающих Серии А, которых считает сильнее форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Влахович по-прежнему не впечатляет, он не любит играть с мячом и двигается не так хорошо, как нужно. Да, он способен делать разницу в штрафной, но Кастельянос из «Лацио» и Ретеги из «Аталанты» впечатляют меня больше», - сказал Кассано во время стрима.

На данный момент в гонке бомбардиров лидирует Ретеги, имеющий в своем активе 10 забитых мячей, Влахович отличился лишь шесть раз, а Кастельянос забил на один гол меньше.

После 10 туров на первом месте в Серии А идёт «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Кассано Душан Влахович Валентин Кастельянос матео ретеги ещё теги
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