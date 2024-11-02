Кассано назвал двух форвардов, которых считает сильнее Влаховича

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано назвал двух нападающих Серии А, которых считает сильнее форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Влахович по-прежнему не впечатляет, он не любит играть с мячом и двигается не так хорошо, как нужно. Да, он способен делать разницу в штрафной, но Кастельянос из «Лацио» и Ретеги из «Аталанты» впечатляют меня больше», - сказал Кассано во время стрима.

На данный момент в гонке бомбардиров лидирует Ретеги, имеющий в своем активе 10 забитых мячей, Влахович отличился лишь шесть раз, а Кастельянос забил на один гол меньше.

После 10 туров на первом месте в Серии А идёт «Наполи».