«Галатасарай» готов предложить «Наполи» 50 миллионов евро за Осимхена

«Галатасарай» планирует выкупить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает турецкий портал Sozcu, «Галатасарай» планирует начать переговоры с «Наполи» уже в ближайшее время, турецкий клуб готов предложить порядка 50 миллионов евро за нападающего и рассчитывает опередить «Челси» в борьбе за нигерийца, лондонский клуб очень хочет видеть футболиста у себя. Отмечается, что если «Галатасараю» удастся договориться с «Наполи», то самому футболисту будет предложен пятилетний контракт.

В этом сезоне 25-летний форвард принял участие в семи матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.