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Стало известно, когда Салемакерс вернется на поле

02 Ноября 2024 • 11:43 Комментировать
Верона
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Рома
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03.11 20:00

Стало известно, когда полузащитник «Ромы» Алексис Салемакерс вернётся в строй.

Как сообщает Corriere dello Sport, бельгиец приступит к индивидуальным тренировкам на поле в понедельник, 4 ноября. Ожидается, что Алексис вернётся в общую группу после международной паузы в середине ноября.

Напомним, что Салемакерс, принадлежащий «Милану», получил травму ещё в сентябрьском матче против «Дженоа» (1:1). В «Роме» возлагают большие надежды на 25-летнего полузащитника, который после возвращения должен заменить в стартовом составе поляка Николу Залевского.

«Рома» после 10 туров занимает 10-е место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Алексис Салемакерс

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