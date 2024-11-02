Стало известно, когда Салемакерс вернется на поле

Стало известно, когда полузащитник «Ромы» Алексис Салемакерс вернётся в строй.

Как сообщает Corriere dello Sport, бельгиец приступит к индивидуальным тренировкам на поле в понедельник, 4 ноября. Ожидается, что Алексис вернётся в общую группу после международной паузы в середине ноября.

Напомним, что Салемакерс, принадлежащий «Милану», получил травму ещё в сентябрьском матче против «Дженоа» (1:1). В «Роме» возлагают большие надежды на 25-летнего полузащитника, который после возвращения должен заменить в стартовом составе поляка Николу Залевского.

«Рома» после 10 туров занимает 10-е место в Серии А.