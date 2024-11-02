Доннарумма: «Наполи - фаворит»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма уже три года как выступает во Франции в составе «ПСЖ». Однако он продолжает следить за чемпионатом Италии, экс-голкипер «Милана» считает нынешний сезон очень интересным. Также он назвал своего фаворита в борьбе за чемпионский титул - по словам Доннаруммы, наибольшие шансы имеет «Наполи» под руководством Антонио Конте.

- Я смотрю много матчей, в этом году вижу красивый чемпионат. Мне кажется, что у «Наполи» и Конте дела идут весьма неплохо. Ещё и без еврокубков. У них - наилучшие шансы, - цитирует слова Доннаруммы derbyderbyderby.it.