Фонсека: «Милан» прогрессирует»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека доволен прогрессом своей команды.

«Мы прогрессируем во многих моментах. Мы не теряем мяч так просто, как это было раньше. Команда начинает понимать, что в матчах бывают разные моменты, иногда приходится терпеть. Да, конечно, нам нужно прибавлять в игре в обороне, «Наполи» наказал нас за ошибки, но и в этом аспекте я вижу прогресс. Всем важен результат, но меня радует наша форма, на дистанции это будет иметь значение», - приводит слова Фонсеки Fotball Italia.

«Милан» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, но сыграл на игру меньше конкурентов.