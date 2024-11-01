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Чемпионат Италии. Серия А

Конте: «Не допускаю, что мы можем недооценить «Наполи»

01 Ноября 2024 • 20:24 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
1 2.00 X 3.65 2 3.80
03.11 14:30

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о предстоящем матче с «Аталантой».

«Это очень опасный соперник, в прошлом году они выиграли Лигу Европы, остановив непобедимый «Байер».  Последние годы они регулярно выступают в Лиге чемпионов, что делает их одной из лучших итальянских команд. В этом большая заслуга всего клуба и главного тренер Гасперини, с которым я пересекался в «Ювентусе». Когда я был травмирован, то набирал форму в его молодежной команде.

Не допускаю того, что мы можем недооценить «Аталанту», скорее они нас, учитывая предыдущий сезон», - сказал Конте на предматчевой пресс-конференции.

«Наполи» примет на своем поле «Аталанту» в воскресенье, третьего ноября.

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