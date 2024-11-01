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Чемпионат Италии. Серия А

​Мотта: «Чемпионат не выигрывается в октябре»

01 Ноября 2024 • 18:43 Комментировать
Ювентус
2:2
Парма

Итальянском футболе прошли матчи десятого тура серии А. Туринский «Ювентус» не сумел переиграть «Парму», игра закончилась со счетом 2:2. Наставник туринского клуба Тьяго Сотта прокомментировал вопросы журналистов и дал им понять, что в октябре чемпионский титул всё равно не выигрывается. Он предложил запастись терпением:

- Мы должны прибавить в защите, слишком много пропущенных мячей в последних двух матчах. Таблица? Я даже не смотрю в неё, Скудетто выигрывается не в октябре. Но чтобы быть первыми, надо делать больше, чем сейчас, это очевидно, - цитирует слова Мотты derbyderbyderby.it.

В следующем матче чемпионата туринцы сыграют с «Удинезе».


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Евро-Футбол.Ру,
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