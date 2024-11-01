Лаутаро Мартинес раскрыл свои цели в футболе

«Место для трофеев всегда найдется на моей полке. Я буду стремиться выигрывать новые титулы со сборной Аргентины и «Интером». Хочу стать чемпионом Серии А и быть капитаном. Это было бы вишенкой на торте», - передает слова звездного нападающего Icon Magazine.