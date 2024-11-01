Лаутаро Мартинес раскрыл свои цели в футболе

Форвард миланского «Интера» и национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о своих дальнейших целях в футболе.
«Место для трофеев всегда найдется на моей полке. Я буду стремиться выигрывать новые титулы со сборной Аргентины и «Интером». Хочу стать чемпионом Серии А и быть капитаном. Это было бы вишенкой на торте», - передает слова звездного нападающего Icon Magazine.
Напомним, что в прошлом сезоне Лаутаро стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии и Кубка Америки – 2024. В итоговом голосовании «Золотого мяча» нападающий финишировал на седьмом месте.
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