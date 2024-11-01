Снейдер: «Меня ограбили, когда не дали «Золотой мяч» в 2010-м»

Экс-футболист сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Уэсли Снейдер считает, что должен был получить «Золотой мяч» в 2010 году.
«Меня ограбили, когда не вручили «Золотой мяч» в 2010-м. Меня радует, что люди до сих пор обсуждают это, хотя прошло 14 лет. Многие говорят мне, что это было ограблением», - передает слова бывшего полузащитника Football Talk.
Напомним, что в том сезоне Снейдер вместе с миланским «Интером» стал чемпионом Италии и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. В составе национальной сборной Нидерландов Уэсли стал вице-чемпионом мира, уступив в финальном матче Испании.
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