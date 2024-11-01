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Снейдер: «Меня ограбили, когда не дали «Золотой мяч» в 2010-м»

01 Ноября 2024 • 13:28 Комментировать (2)

Экс-футболист сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Уэсли Снейдер считает, что должен был получить «Золотой мяч» в 2010 году.

«Меня ограбили, когда не вручили «Золотой мяч» в 2010-м. Меня радует, что люди до сих пор обсуждают это, хотя прошло 14 лет. Многие говорят мне, что это было ограблением», - передает слова бывшего полузащитника Football Talk.

Напомним, что в том сезоне Снейдер вместе с миланским «Интером» стал чемпионом Италии и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. В составе национальной сборной Нидерландов Уэсли стал вице-чемпионом мира, уступив в финальном матче Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэсли Снейдер Золотой Мяч
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Комментарии (2) Все комментарии
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Juventissimo
01 Ноября 2024 в 13:49
Не названо имя главного воришки:)
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Cruyff
01 Ноября 2024 в 13:36
именно в такой же ситуации Модричу дали ЗМ в 2018г, а там в 2010г наверное Месси дали и если бы он не уехал в МЛС то и в этом году тоже бы получил
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