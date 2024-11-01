Форвард «Милана» Леау может уйти в мадридский топ-клуб

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэль Леау может сменить Серию А на испанскую Ла Лигу. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего форварда заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» могут предпринять попытку заполучить Рафаэла в ближайшем будущем. Трансферная стоимость португальца оценивается в 75 миллионов евро, а трудовое соглашение истекает в конце июня 2028 года.

В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий провел восемь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.