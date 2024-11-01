Лаутаро прокомментировал слова Месси о «Золотом мяче»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на слова звездного соотечественника Лионеля Месси. 37-летний Лео заявил, что Лаутаро был достоин выиграть «Золотой мяч».
«Для меня огромная честь, что Месси так считает. Я рад оказаться в числе номинантов на награду. Это признание моего хорошего сезона. Я стал лучшим бомбардиром и был признан футболистом сезона в Серии А», - передает слова Мартинеса Icon.
Напомним, что нападающий финишировал на седьмой строчке в голосовании «Золотого мяча». Обладателем престижной награды в этом году стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
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