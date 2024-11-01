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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет продлить важного игрока

01 Ноября 2024 • 09:40 Комментировать

Фланговый защитник Дензел Дюмфрис может заключить новое трудовое соглашение с миланским «Интером», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Представители «нерадзурри» подготовили предложение по новому контракту, который будет рассчитан до середины 2028 года. В ближайшее время стороны сядут за стол переговоров. Срок действующего договора между сторонами истекает в 2025 году.

Дензел защищает цвета миланского гранда на протяжении трех лет. Нидерландский защитник поучаствовал в 143 поединках, отметившись 13 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис
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