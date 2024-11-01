«Ювентус» нацелился на защитника «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Милан Шкриньяр может перебраться в итальянский чемпионат, рапортует Calciomercato.

По данным источника, в подписании словацкого футболиста заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает Шкриньяра в качестве замены бразильцу Бремеру, получившему повреждение. Сам Милан готов к смене команды, поскольку обделен игровым временем в Париже.

В текущем сезоне словак поучаствовал всего в трех встречах, не сделав голевых действий. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2028 года. Рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.