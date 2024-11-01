​Дибала сравнялся с Игуаином по голам в Серии А

В итальянском чемпионате прошли заключительные матчи десятого тура Серии А. «Рома» принимала дома «Торино» и обыграла соперника с минимальным преимуществом благодаря голу Пауло Дибалы. Аргентинский футболист забил уже на 20-й минуте игры, и его мяч так и остался единственным в матче.

Как выяснилось это был 125-й гол Пауло Дибалы в серии А и по этому показателю он вышел на третье место среди всех аргентинских бомбардиров за всю историю итальянского чемпионата. Дибала сравнялся по голам с Гонсало Игуаином - у обоих по 125 голов.

Впереди лишь двое - это Габриэль Батистута с 184 голами, а также Эрнан Креспо - у него 153 гола.