«Интер» нашёл «идеального преемника Чалханоглу»

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи стал трансферной целью миланского «Интера».

Представители «нерадзурри» очень высоко оценивают способности итальянца и считают его «идеальным преемником Чалханоглу», докладывает журналист Джанлуиджи Лонгари. Сложность в том, что 23-летний хавбек пользуется большим спросом на рынке – интерес к нему приписывается «Манчестер Сити» и мадридскому «Реалу».

Стоимость Самуэле Риччи, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро. На счету футболиста одна голевая передача в 12 матчах текущей кампании за «Торино», также опорник шесть раз сыграл за сборную Италии.