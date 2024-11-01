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«ПСЖ» лидирует в споре за номинанта на «Золотой мяч»

01 Ноября 2024 • 03:19 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1 1.45 X 5.00 2 7.10
02.11 19:00

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен».

Нигерийский футболист мог перебраться в топ-клуб Лиги 1 ещё минувшим летом, но сделка не состоялась. По данным Football Insider, в «ПСЖ» не отказались от идеи подписания Лукмана. Более того, именно парижане на текущий момент являются фаворитами в споре за 27-летнего форварда, а не «Вест Хэм», как предполагалось ранее.

В прошлом сезоне Адемола Лукман помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы. Игрок бергамасков был номинирован на «Золотой мяч» и занял 14-е место в итоговом голосовании. Стоимость звезды команды Джан Пьеро Гасперини, по оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

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