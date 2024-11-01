​Педро: «Наш секрет - в командной работе»

В итальянском чемпионате прошли матчи десятого тура, римский «Лацио» съездил на север страны и обыграл там «Комо» со счётом 5:1. Один из мячей римского клуба забил испанский нападающий Педро, который после игры поведал журналистам, в чём заключается секрет «Лацио».

- Наш секрет в этом году? Конечно же, это работа всего персонала, тренера, ассистентов. Помогает и то, что местами сопутствует удача - хорошие результаты поднимают мотивацию и тянут за собой другие хорошие результаты, - цитирует слова испанского нападающего cittaceleste.it.

В следующем туре чемпионата «Лацио» примет дома «Кальяри», это случится в понедельник вечером, четвёртого ноября.