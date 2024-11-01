​Барони: «Мои поздравления команде»

В итальянском чемпионате прошли матчи десятого тура, римский «Лацио» съездил на север страны и обыграл там «Комо» со счётом 5:1. Разумеется, наставник «орлов» очень доволен успехом - Марко Барони охотно поделился с журналистами своими эмоциями.

- Мои комплименты команде, которая отлично воплотила на поле всё, что обсуждали. Мы постоянно растём, команда очень амбициозна, и в матче с «Комо» мы прошли очередной тест против другой растущей команды, - цитирует слова Барони cittaceleste.it.

В следующем туре чемпионата «Лацио» примет дома «Кальяри», это случится в понедельник вечером, четвёртого ноября.