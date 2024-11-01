​Лаутаро Мартинес: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Интером»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес раскрыл свою главную футбольную мечту - он мечтает выиграть Лигу чемпионов в качестве капитана миланского «Интера», своего нынешнего клуба. В 2023 году Лаутаро уже сыграл в финале Лиги чемпионов. Но тогда «Интер» проиграл с минимальным гандикапом «Манчестер Сити».

- Моя мечта? Всегда хочется выигрывать новые трофеи. Я уже выиграл немало трофеев, но есть мечта - выиграть Лигу чемпионов в качестве капитана «Интера». Это станет вишенкой на торте, - цитирует слова Мартинеса derbyderbyderby.it.

Напомним, что Лаутаро выступает за свой нынешний клуб с 2018 года.