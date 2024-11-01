Фабрегас ответил на вопрос о приходе Тотти в «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на слухи о возможном подписании Франческо Тотти.

48-летний знаменитый экс-футболист «Ромы» может возобновить карьеру, и одним из претендентов на него был назван «Комо». По словам рулевого команды, эта информация не соответствует действительности.

«Тотти – легенда футбола, но мы не проявляли никакой заинтересованности в его подписании», – поведал Фабрегас в интервью DAZN после разгромного поражения от «Лацио» в поединке десятого тура Серии А (1:5).

Напомним, Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за римлян на протяжении 24 лет.