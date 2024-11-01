Дибала сравнялся с Игуаином по голам в Серии А – только два аргентинца забивали больше

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вышел на третье место по голам в Серии А среди аргентинцев.

Точный удар 30-летнего футболиста принёс римлянам минимальную победу над «Торино» во встрече десятого тура. Как сообщает Opta, в активе Дибалы теперь 125 голов в Серии А – третий показатель среди аргентинцев наряду с бывшим форвардом «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаином. Выше в рейтинге аргентинских бомбардиров элитного итальянского дивизиона располагаются только Эрнан Креспо (153) и Габриэль Батистута (184).

Пауло Дибала представляет цвета «Ромы» с 2022 года. До переезда в Рим игрок выступал за «Ювентус» и «Палермо».