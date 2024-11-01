Де Хеа – лучший вратарь Европы по средней оценке

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа впечатляюще реанимировал карьеру в Италии.

В четверг «фиалки» минимально обыграли «Дженоа» в гостях, а испанец стал одним из героев встречи – он отразил четыре удара и помог сохранить ворота в неприкосновенности. Согласно оценке WhoScored, именно де Хеа имеет лучший средний рейтинг среди всех основных вратарей в пяти ведущих европейских чемпионатах – 7,47. Кроме того, это пятый показатель среди всех футболистов Серии А в нынешней кампании.

Напомним, Давид де Хеа более года не мог найти клуб после ухода из «Манчестер Юнайтед». В «Фиорентину» 33-летний кипер перебрался в августе, а за «красных дьяволов» выступал с 2011 по 2023 год.