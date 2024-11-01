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Чемпионат Италии. Серия А

Де Хеа – лучший вратарь Европы по средней оценке

01 Ноября 2024 • 00:46 Комментировать
Дженоа
0:1
Фиорентина

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа впечатляюще реанимировал карьеру в Италии.

В четверг «фиалки» минимально обыграли «Дженоа» в гостях, а испанец стал одним из героев встречи – он отразил четыре удара и помог сохранить ворота в неприкосновенности. Согласно оценке WhoScored, именно де Хеа имеет лучший средний рейтинг среди всех основных вратарей в пяти ведущих европейских чемпионатах – 7,47. Кроме того, это пятый показатель среди всех футболистов Серии А в нынешней кампании.

Напомним, Давид де Хеа более года не мог найти клуб после ухода из «Манчестер Юнайтед». В «Фиорентину» 33-летний кипер перебрался в августе, а за «красных дьяволов» выступал с 2011 по 2023 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Давид Де Хеа

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