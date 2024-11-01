«Лацио» устроил разгром на поле «Комо»

В 10-м туре чемпионата Италии встретились «Комо» и «Лацио».
За три минуты в середине первого тайма римляне предрешили судьбу матча двумя голами. Валентин Кастельянос развел по углам мяч голкипера ударом с пенальти, а вскоре Педро с игры удвоил перевес фаворитов.
На 53-й минуте чудесный удар ножницами удался Лука Маццителли - 1:2. После этого стороны обменялись повторными желтыми карточками Маттиаса Браунёдера и Нуну Тавареша. После подачи углового и скидки Патрик головой отправил мяч в сетку. А вскоре Кастельянос оформил дубль - 1:4. На 90-й минуте Лум Чауна стал автором пятого гола гостей.
«Лацио» делит третье место с «Аталантой» и «Фиорентиной», соперник - 13-е.
Протокол игры
|28'Кастельянос Валентин (0:1)
|31'Педро Родригес (0:2)
|(1:2) Маццителли Лука53'
|71'Патрик (1:3)
81' Кастельянос Валентин (1:4)
90' Кастельянос Чауна Лум (1:5)
Аудеро Эмиль•Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто•Кемпф Марк-Оливер•Морено Альберто73' (Черри Альберто (73') •Маццителли Лука85' (Барба Федерико (85') •Браунёдер Маттиас 45'• 62'Стрефецца Габриэль73' (Энгельхардт Янник (73') •Пас Николас•Фадера Алию46' (Да Кунья Лукас (46') •Кутроне Патрик85' (Габриеллони Алессандро (85')
Проведель Иван•Марушич Адам79' (Жиго Самуэль (79') •Патрик87' (Лаццари Мануэль (87') •Хила Марио•Тавареш Нуну 57'• 65'Весино Матиас• 45'Гендузи Маттео•Исаксен Густав 63'66' (Пеллегрини Лука (66') •Педро Родригес79' (Чауна Лум (79') •Нослин Тейяни46' (Диа Булайе (46') •Кастельянос Валентин 35'
31 октября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia".
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