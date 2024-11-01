«Лацио» устроил разгром на поле «Комо»

В 10-м туре чемпионата Италии встретились «Комо» и «Лацио».

За три минуты в середине первого тайма римляне предрешили судьбу матча двумя голами. Валентин Кастельянос развел по углам мяч голкипера ударом с пенальти, а вскоре Педро с игры удвоил перевес фаворитов.

На 53-й минуте чудесный удар ножницами удался Лука Маццителли - 1:2. После этого стороны обменялись повторными желтыми карточками Маттиаса Браунёдера и Нуну Тавареша. После подачи углового и скидки Патрик головой отправил мяч в сетку. А вскоре Кастельянос оформил дубль - 1:4. На 90-й минуте Лум Чауна стал автором пятого гола гостей.

«Лацио» делит третье место с «Аталантой» и «Фиорентиной», соперник - 13-е.