«Рома» наказала «Торино» за один провал в обороне

В заключительном матче 10-го тура чемпионата Италии встретились середняки «Рома» и «Торино». Ударов по воротам почти не было, но счёт удалось размочить.

На 20-й минуте Кароль Линетти грубо ошибся, отдавая пас назад на голкипера, Пауло Дибала перехватил и направил мяч в рамку, а защитник в итоге так и не смог выбить его в сторону - 1:0. У соперника хороший шанс имел Мергим Войвода на правом краю штрафной, но удар с лета привел к промаху.

В середине второго тайма Альё Нжие с левого фланга ворвался в штрафную площадь и плотно пробил в дальний угол ворот, кипер в прыжке парировал.

Римляне с 13 очками вышли на 10-е место, у соперника на один балл больше.