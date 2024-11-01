«Рома» наказала «Торино» за один провал в обороне

В заключительном матче 10-го тура чемпионата Италии встретились середняки «Рома» и «Торино». Ударов по воротам почти не было, но счёт удалось размочить.
На 20-й минуте Кароль Линетти грубо ошибся, отдавая пас назад на голкипера, Пауло Дибала перехватил и направил мяч в рамку, а защитник в итоге так и не смог выбить его в сторону - 1:0. У соперника хороший шанс имел Мергим Войвода на правом краю штрафной, но удар с лета привел к промаху.
В середине второго тайма Альё Нжие с левого фланга ворвался в штрафную площадь и плотно пробил в дальний угол ворот, кипер в прыжке парировал.
Римляне с 13 очками вышли на 10-е место, у соперника на один балл больше.
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло20'
Свилар Миле•Челик Зеки•Манчини Джанлука•Н'Дика Эван•Залевски Никола80' (Эль-Шаарави Стефан (80') •Анхелиньо Хосе•Коне Куадио•Ле Фе Энцо•Бальданци Томмазо 72'78' (Кристанте Бриан (78') •Писилли Никколо65' (Пеллегрини Лоренцо (65') • 90'Дибала Пауло79' (Шомуродов Элдор (79')
Милинкович-Савич Ваня•Коко Сауль• 71'Марипан Гильермо59' (Педерсен Маркус II (59') •Масина Адам• 87'Войвода Мергим88' (Тамез Адриен (88') •Гинейтис Гвидас46' (Нжие Альё (46') •Линетти Кароль80' (Карамо Янн (80') •Риччи Самуэле•Лазаро Валентино•Адамс Че•Санабрия Антонио59' (Влашич Никола (59')
31 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя