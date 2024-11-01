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Ещё один европейский топ-клуб нацелился на Хави слухи

01 Ноября 2024 • 00:32 Комментировать
Монца
...
Милан
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02.11 22:45

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может вернуться к работе по ходу текущего сезона.

Испанский специалист покинул должность во главе «сине-гранатовых» в мае текущего года. Недавно СМИ называли Хави потенциальным преемником уволенного Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», однако итоговый выбор руководства «красных дьяволов» пал на Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга». По данным Football Espana, теперь на 44-летнего наставника претендует «Милан». «Россонери» могут обратиться к легендарному экс-полузащитнику в случае отставки Паулу Фонсеки.

Впрочем, вероятность назначения Хави в «Милан» невелика – Эрнандес планировал взять годичный отпуск после расставания с «Барселоной».

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Милан Хави Эрнандес Паулу Фонсека ещё теги

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