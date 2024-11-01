Хуммельс обвинил «Реал» в неуважении

Центральный защитник «Ромы» Матс Хуммельс прокомментировал решение представителей мадридского «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча».

Награду получил Родри, а не Винисиус Жуниор, как предполагалось ранее. Узнав об этом незадолго до начала церемонии, «сливочные» отказались посещать мероприятие.

«Это неуважение к другим, – считает Хуммельс, занявший последнее место по итогам голосования среди тридцати номинантов на приз. – Нет сомнений, что кто-то из «Реала» заслуживал быть награждённым, они очень хороши», – приводит Madrid Universal слова немецкого футболиста.