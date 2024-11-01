Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Хуммельс обвинил «Реал» в неуважении

01 Ноября 2024 • 00:07 Комментировать
Валенсия
0:0
Реал Мадрид
отменен

Центральный защитник «Ромы» Матс Хуммельс прокомментировал решение представителей мадридского «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча».

Награду получил Родри, а не Винисиус Жуниор, как предполагалось ранее. Узнав об этом незадолго до начала церемонии, «сливочные» отказались посещать мероприятие.

«Это неуважение к другим, – считает Хуммельс, занявший последнее место по итогам голосования среди тридцати номинантов на приз. – Нет сомнений, что кто-то из «Реала» заслуживал быть награждённым, они очень хороши», – приводит Madrid Universal слова немецкого футболиста.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Золотой Мяч Матс Хуммельс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Ноября
00:07
Хуммельс обвинил «Реал» в неуважении
31 Октября
23:58
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 3
16:35
Ближайший матч «Реала» перенесён 1
13:55
«Реал» принял важное решение по Винисиусу
30 Октября
22:51
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» двух игроков «Реала» 3
15:12
Ближайший матч «Реала» могут перенести
05:43
Ромарио обратился к Винисиусу 1
04:54
Бензема объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал Винисиус, а не Родри 5
00:06
Болельщики «Валенсии» готовят кричалку про Винисиуса и «Золотой мяч» 2
29 Октября
23:53
Рюдигер не боится конкуренции в «Реале»
21:23
Растущий интерес топ-клубов АПЛ к Дэвису не пугает «Реал»
16:51
Канчельскис назвал позором поведение «Реала»
15:05
Газзаев не согласен с вручением «Золотого мяча» Родри 2
28 Октября
21:25
Де ла Фуэнте отреагировал на позицию «Реала» по «Золотому мячу»
19:22
Анчелотти не будет признан лучшим тренером года
04:25
Хау отреагировал на слухи об интересе «Реала» к звезде «Ньюкасла»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Дженоа Дженоа
Фиорентина Фиорентина
0
1
3.20 3.60 2.08
Видео
Окончен
Рома Рома
Торино Торино
1
0
1.81 3.65 4.10
Видео
Окончен
Комо Комо
Лацио Лацио
1
5
2.80 3.35 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
01:08 · Италия. Серия А
Дибала сравнялся с Игуаином по голам в Серии А – только два аргентинца забивали больше
00:56 · Англия. Премьер-лига
Португальский защитник опередил Саку и вышел в лидеры топ-5 лиг по ассистам
00:46 · Италия. Серия А
Де Хеа – лучший вратарь Европы по средней оценке
00:42 · Италия. Серия А
«Лацио» устроил разгром на поле «Комо»
00:40 · Италия. Серия А
«Рома» наказала «Торино» за один провал в обороне
00:32 · Италия. Серия А
Ещё один европейский топ-клуб нацелился на Хави слухи
00:07 · Италия. Серия А
Хуммельс обвинил «Реал» в неуважении
31 Октября
22:28 · Италия. Серия А
В «Милане» приняли решение по Леау
22:27 · Италия. Серия А
«Фиорентина» скромно обыграла «Дженоа», продлив удачную серию
22:06 · Италия. Серия А
​Раньери: «Кальяри» для меня важнее, чем «Лестер»
20:04 · Италия. Серия А
​Раньери передумал - он может вернуться к тренерской деятельности
19:58 · Германия. Бундеслига
Хуммельс ёмкой фразой отреагировал на последнее место рейтинге «Золотого мяча» 2
16:23 · Италия. Серия А
Манчини может возглавить клуб Серии А
16:05 · Италия. Серия А
Названо условие увольнения Юрича из «Ромы»
15:59 · Италия. Серия А
​Хавьер Дзанетти - о Лаутаро Мартинесе: «Мы и так с ним»
15:55 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Мы должны были дать ответ»
09:23 · Италия. Серия А
Кварацхелия опубликовал пост после 100 матчей в «Наполи»
05:57 · Италия. Серия А
Дорогостоящий Коло-Муани может сменить «ПСЖ» на топ-клуб Серии А в январе слухи
04:33 · Италия. Серия А
​«Венеция» впервые в 21-м веке одержала волевую победу после дефицита в два гола
04:21 · Италия. Серия А
​«Ювентус» вплотную приблизился к своему антирекорду
02:33 · Италия. Серия А
​Томас Паласиос: «Мой прекрасный дебют»
02:22 · Италия. Серия А
Фраттези: «Сделали то, что должны были сделать»
01:31 · Италия. Серия А
Мотта объяснил осечку «Ювентуса»
00:40 · Италия. Серия А
«Аталанта» ворвалась в топ-3, разгромив «Монцу» 1
00:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» снова напропускал мячей и не смог победить 6
Все новости