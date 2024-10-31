В «Милане» приняли решение по Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау вряд ли покинет клуб в скором будущем.

В двух из трёх последних матчей португалец не попал в стартовый состав «россонери», из-за чего в прессе вновь заговорили о возможном уходе игрока. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, в «Милане» по-прежнему считают Леау неприкасаемым и уверены, что он не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Сам форвард также предан проекту и не планирует менять обстановку.

Интерес к Рафаэлу Леау приписывается «Барселоне». Стоимость 25-летнего футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2028 года.