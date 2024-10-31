«Фиорентина» скромно обыграла «Дженоа», продлив удачную серию

В 10-м туре чемпионата Италии забившая 11 голов последних двух матчах «Фиорентина» гостила у «Дженоа». «Фиалки» играли первым номером, но били по воротам не так часто, хотя в итоге своего все же добились.
До 72-й минуты реально опасных моментов не было, и ничейный результат вполне устраивал генуэзцев. Все же Робину Госенсу удалось открыть счет в поединке. Андреа Пинамонти мог сразу сравнивать, но голкипер сыграл выше всяческих похвал. В компенсированное время он снова надежно сработал в рамке, справившись с ударом Хоана Васкеса головой. Тут же Кристиан Куаме стрелял издали и минимально промахнулся.
«Фиорентина» набрала 19 очков и делит третье место с «Аталантой». Противник идет последним.
Протокол игры
|72'Госенс Робин (0:1)
Леали Никола•Вольякко Алессандро• 78'Васкес Хоан• 90'Маттурро Алан• 90'Сабелли Стефано81' (Дзаноли Алессандро (81') •Торсбю Мортен81' (Перейро Гастон (81') •Бадель Милан71' (Патрицио Масини (71') •Френдруп Мортен•Кариколь Аарон•Пинамонти Андреа• 2'Эхатор Джефф71' (Миретти Фабио (71')
Де Хеа Давид•Додо Домилсон•Мартинес Куарта Лукас• 11'Раньери Лука•Госенс Робин•Ричардсон Амир 6'63' (Адли Ясин (63') •Бове Эдоардо74' (Мандрагора Роландо (74') •Кольпани Андреа74' (Иконе Жонатан (74') •Бельтран Лукас83' (Рубино Томмазо (83') •Соттиль Риккардо83' (Бираги Кристиано (83') •Куаме Кристиан
31 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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