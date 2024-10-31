«Фиорентина» скромно обыграла «Дженоа», продлив удачную серию

В 10-м туре чемпионата Италии забившая 11 голов последних двух матчах «Фиорентина» гостила у «Дженоа». «Фиалки» играли первым номером, но били по воротам не так часто, хотя в итоге своего все же добились.

До 72-й минуты реально опасных моментов не было, и ничейный результат вполне устраивал генуэзцев. Все же Робину Госенсу удалось открыть счет в поединке. Андреа Пинамонти мог сразу сравнивать, но голкипер сыграл выше всяческих похвал. В компенсированное время он снова надежно сработал в рамке, справившись с ударом Хоана Васкеса головой. Тут же Кристиан Куаме стрелял издали и минимально промахнулся.

«Фиорентина» набрала 19 очков и делит третье место с «Аталантой». Противник идет последним.