​Раньери: «Кальяри» для меня важнее, чем «Лестер»

В 2016 году итальянский специалист Клаудио Раньери добился неслыханного успеха с «Лестером», приведя клуб к победе в чемпионате Англии. Тем самым он вписал своё имя в историю клуба, который до этого поднимался в лучшем случае на девятое место в высшей лиге английского чемпионата.

Несмотря на эту сказку, Раньери не считает «Лестер» главным клубом своей карьеры. Таким он назвал родной «Кальяри», который он вернул в прошлом году в высшую лигу чемпионата:

- Когда «Кальяри» позвал меня, то я не мог отказаться. Для меня ведь «Кальяри» более важен, чем «Лестер». Говорю это совершенно искренне, - цитирует слова Раньери Corriere della Sera.