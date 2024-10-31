​Раньери передумал - он может вернуться к тренерской деятельности

Ещё недавно знаменитый Клаудио Раньери объявил о завершении карьеры и о том, что не собирается больше тренировать - по крайней мере, на клубном уровне, оставляя небольшую лазейку для возможного приглашения из сборной Италии.

Но там пока что работает Лучано Спаллетти, у которого начало что-то получаться после катастрофического Евро-2024, а потому Раньери изменил мнение - теперь он считает, что было бы неплохо снова поработать и на клубном уровне, поддерживать форму.

- Хочу сказать, что появилось желание тренировать, хотя я уже отказался от нескольких предложений. Посмотрим, будут ли звать из национальных команд. Но не жду приглашения от итальянской сборной - там уже хозяйничает Спаллетти, - цитирует слова Раньери Corriere Della Sera.