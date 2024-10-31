Манчини может возглавить клуб Серии А

Роберто Манчини недавно остался без работы – 59-летний специалист был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. Следующим местом работы Манчини может стать «Рома». Римляне могут пойти на смену наставника команды уже в ближайшие дни – над Иваном Юричем нависла угроза.

Как сообщает Il Messaggero, Манчини находится в шорт-листе «Ромы». Также в списке кандидатов есть такие известные тренеры, как Клаудио Раньери и Эдин Терзич.

«Рома» на текущий момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В среду команда проведёт домашний матч Серии А против «Дженоа».