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Чемпионат Италии. Серия А

Названо условие увольнения Юрича из «Ромы»

31 Октября 2024 • 16:05 Комментировать
Рома
...
Торино
1 1.70 X 3.85 2 5.30
Через 6 ч. 14 мин.

В ближайшее время «Рома» может пойти на смену главного тренера. Как сообщает на своих страницах Il Messaggero, Иван Юрич будет уволен из римского клуба при поражении «волков» от «Торино» в среду вечером.

Юрич принял «Рому» в середине сентября, но за полтора месяцев дела в гору не пошли. На текущий момент римская команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Серии А. На прошлых выходных команда Юрича проиграла «Фиорентине» с крупным счётом 1:5.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Иван Юрич подрался с футболистом в раздевалке.  

Матч между «Ромой» и «Торино» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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