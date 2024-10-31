Названо условие увольнения Юрича из «Ромы»

В ближайшее время «Рома» может пойти на смену главного тренера. Как сообщает на своих страницах Il Messaggero, Иван Юрич будет уволен из римского клуба при поражении «волков» от «Торино» в среду вечером.

Юрич принял «Рому» в середине сентября, но за полтора месяцев дела в гору не пошли. На текущий момент римская команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Серии А. На прошлых выходных команда Юрича проиграла «Фиорентине» с крупным счётом 1:5.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Иван Юрич подрался с футболистом в раздевалке.

Матч между «Ромой» и «Торино» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.